"العمل الزراعي" يفتتح ثلاث محطات للرصد الجوي الزراعي في الأغوار

نابلس / سما /

افتتح اتحاد لجان العمل الزراعي، اليوم الخميس، ثلاث محطات رصد جوي زراعي بالشراكة مع وزارة الزراعة في محطة أريحا للبحوث الزراعية، ومحطة جامعة النجاح للبحوث في النصارية بمحافظة نابلس، ومحطة بلدية طوباس.

وأوضح الاتحاد في بيان صدر عنه، أن المحطات ستعود بالنفع على المزارعين من خلال النشرات التي سيتم بثها يوميا عبر موقع اتحاد لجان العمل الزراعي بالشراكة مع الأرصاد الجوية، بحيث ستمكن هذه المحطات المزارعين من معرفة الأوقات المثلى لري محاصيلهم، وبالتالي توفير كميات المياه المهدورة من خلال أنظمة الري و"التنشيوميتر" التي تم تنفيذها كمشاهدات لمزارعي العنب والنخيل في محافظتي أريحا وطوباس.

وأشاد محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل بالمشروع وأهميته للمزارعين والقطاع الزراعي.

بدوره، عبر مدير عام اتحاد لجان العمل الزراعي فؤاد أبو سيف، عن فخره بتنفيذ هذ المشروع غير التقليدي والمبني على احتياجات الناس وفلسفة الابتكار، التي تعتمد على تطوير آليات تتناسب مع احتياج المزارعين، إضافة إلى كونها تعزز إمكانيات الرصد الجوي الفلسطيني.

وأشار إلى كون الأغوار تشكل أولوية في عمل اتحاد لجان العمل الزراعي، وأن الظروف الراهنة تستدعي مزيدا من الجهود الجماعية وترجمة كل الخطابات والشعارات إلى مدخلات إنتاج في أيدي المزارعين تعزز صمودهم، كآلية عملية لمواجهة التحديات الحالية والمقبلة.

من ناحيته، أكد مدير عام الأرصاد الجوية يوسف أبو أسعد، أهمية هذه المحطات في دعم عمل الأرصاد الجوية وأهميتها في مساندة المزارعين، مؤكدا استعداد الهيئة الحفاظ على ديمومة هذه المحطات من خلال الصيانة والمتابعة المستمرتين، مشيرا إلى أهمية دعم عمل دراسات وأبحاث علمية تساعد في مواجهة السنوات القديمة التي تشير كافة التحليلات أنها ستكون سنوات جفاف.

من جانبه، عبر مدير مديرية محطات التجارب والبحوث لؤي تيلخ، عن امتنانه لإنشاء هذه المحطات التي ستدعم عمل المديرية لمصلحة المزارعين، وستعزز من دقة النشرات الجوية في المنطقة ما من شأنه المساهمة في تحسين الاستعدادية لدى المزارعين والجهات المعنية، ورفع كفاءة استخدام مياه الري وتزويد المزارعين بالتوجيهات المناسبة.