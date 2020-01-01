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غزة: فحص 40 عينة مشتبه بها ولا اصابات جديدة بفيروس كورونا

الخميس 25 يونيو 2020 05:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: فحص 40 عينة مشتبه بها ولا اصابات جديدة بفيروس كورونا


غزة / سما /

 أعلنت وزارة الصحة في غزة أن المختبر المركزي فيها اجرى فحصا لـ 40 عينة مشتبه بها وكانت جميع النتائج سلبية ولم يسجل اية اصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية.

واكدت في تقريرها اليومي أن عدد العينات التي جرى فحصها منذ بداية الازمة بلغ 12393 عينة جميعها سلبية باستثناء 72 حالة توفيت حالة واحدة منها وشفيت 56 فيما لا تزال 15 حالة تتلقى العلاج في مشفى الصداقة التركي جنوب مدينة غزة.

واوضحت أنها تتابع الحالة الصحية لـ 280 مواطن في اربعة مراكز للحجر الصحي وهم بحالة صحية طيبة ولم تظهر عليهم اية عوارض.

وانهت الصحة الحجر الصحي في الايام الاخيرة لنحو مئتي مواطن ضمن بروتوكول صحي معتمد مع العائدين للقطاع من الخارج.

#غزة #وزارة الصحة #فيروس كورونا

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