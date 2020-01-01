دبلوماسي إسرائيلي يزعم: الاتحاد الأوروبي يميز ضد إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

عم دبلوماسي إسرائيلي رفيع المستوي في ورقة موقف قدمها اليوم الخميس إلى معهد ميتفيم الإسرائيلي للسياسة الخارجية الإقليمية أن "الاتحاد الأوروبي يميز ضد إسرائيل".



وأضاف الرئيس السابق للشعبة الأوروبية في وزارة الخارجية والسفير الإسرائيلي لدى النرويج رافائيل شوتز أنه "في النزاعات الإقليمية الأخرى، مثل الصحراء الإسبانية وشمال قبرص ، فإن الدول الأوروبية ومبعوثيها إلى بروكسل لا يستثمرون نفس الطاقة والوقت كما يفعلون ضد إسرائيل في الترويج لمقاطعة البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية".



وتابع وفق صحيفة "يسرائيل هيوم" أن الاتحاد الأوروبي وافق مؤخرًا على اتفاقية السماء المفتوحة مع إسرائيل ، والتي تتعارض ظاهريًا مع مبادئها المتعلقة بالدولة اليهودية ، وقد فعلت ذلك فقط لأن الاتفاقية تتماشى مع مصالح بروكسل الحالية.



وادعى أنه من المستحيل الحصول على تصريح نهائي من بروكسل حول حق إسرائيل في الوجود كدولة قومية للشعب اليهودي ، ولم يخرج منها رفض لمطالبة الفلسطينيين باسترجاع أراضيهم.



وزعم أن الاتحاد الأوروبي يتبنى مواقف الفلسطينيين بشكل كامل فيما يتعلق بالصراع الإقليمي دون أية قضايا أخرى.