أبو مجاهد في الذكرى الـ14 للوهم المتبدد : العملية شكلت فشلاً لقادة الاحتلال

أكد الناطق باسم لجان المقاومة محمد البريم "أبومجاهد" اليوم الخميس 25/6/2020 ، ان عملية الوهم المتبدد المشتركة في ذكرها الـ14 شكلت فشلاً كبيراً ورسالة قوية لقادة الاحتلال وللمنظومة الأمنية والعسكرية الصهيونية في ظل الامكانيات المتواضعة التي كانت تمتلكها المقاومة آنذاك.
وقال ابو مجاهد، ان الوهم المتبدد عملية تجذرت في وجدان شعبنا وأمتنا من خلال الحصاد العظيم الذي سجلته المقاومة بأسر جندي صهيوني والاحتفاظ به وإنجاز صفقة وفاء الأحرار المباركة
وتوجه ابو مجاهد بالتحية إلى أرواح الاستشهاديين حامد الرنتيسي ومحمد فروانة اللذان خاضا معركة بطولية و استبسلا على ارض الميدان حتى ارتقيا شهداء
وشدد على ان الوحدة الميدانية التي أظهرها المنفذين الابطال لهذه العملية وبراعة القادة المخططين أدت الى نجاح العملية وتسجيل انتصار استراتيجي لصالح المقاومة الفلسطينية
وقال ان الاحتفاظ بالجندي شاليط كانت معركة أخرى لا تقل أهمية عن عملية التنفيذ ، في ظل ظروف معقدة عاشتها المقاومة في حينه ولن ننسى الدور البارز لأبطال وحدة الظل الذين شاركوا في الوصول الى هذا الانجاز.
وحيا أرواح الشهداء الأبطال أبو عوض النيرب وأبو محمد الجعبري وعماد حماد ومحمد أبو شمالة ورائد العطار وهشام أبو نصيرة وكل الشهداء الذين قدموا وشاركوا في هذا الإنجاز الكبير لشعبنا ومقاومتنا