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أبو مجاهد في الذكرى الـ14 للوهم المتبدد : العملية شكلت فشلاً لقادة الاحتلال

الخميس 25 يونيو 2020 04:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو مجاهد في الذكرى الـ14 للوهم المتبدد : العملية شكلت فشلاً لقادة الاحتلال


غزة / سما /

أكد الناطق باسم لجان المقاومة محمد البريم "أبومجاهد"  اليوم الخميس 25/6/2020 ، ان عملية الوهم المتبدد المشتركة في ذكرها الـ14 شكلت فشلاً كبيراً ورسالة قوية لقادة الاحتلال وللمنظومة الأمنية والعسكرية الصهيونية في ظل الامكانيات المتواضعة التي كانت تمتلكها المقاومة آنذاك.

وقال ابو مجاهد، ان الوهم المتبدد عملية تجذرت في وجدان شعبنا وأمتنا من خلال الحصاد العظيم الذي سجلته المقاومة بأسر جندي صهيوني والاحتفاظ به وإنجاز صفقة وفاء الأحرار المباركة

وتوجه ابو مجاهد بالتحية إلى أرواح الاستشهاديين حامد الرنتيسي ومحمد فروانة اللذان خاضا معركة بطولية و استبسلا على ارض الميدان حتى ارتقيا شهداء

وشدد على ان الوحدة الميدانية التي أظهرها المنفذين الابطال لهذه العملية وبراعة القادة المخططين أدت الى نجاح العملية وتسجيل انتصار استراتيجي لصالح المقاومة الفلسطينية

وقال ان الاحتفاظ بالجندي شاليط كانت معركة أخرى لا تقل أهمية عن عملية التنفيذ ، في ظل ظروف معقدة عاشتها المقاومة في حينه ولن ننسى الدور البارز لأبطال وحدة الظل الذين شاركوا في الوصول الى هذا الانجاز.

وحيا أرواح الشهداء الأبطال أبو عوض النيرب وأبو محمد الجعبري وعماد حماد ومحمد أبو شمالة ورائد العطار وهشام أبو نصيرة وكل الشهداء الذين قدموا وشاركوا في هذا الإنجاز الكبير لشعبنا ومقاومتنا

#لجان المقاومة #ابو مجاهد

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