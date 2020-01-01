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ألمانيا تتبرع بـ 20 مليون يورو لدعم نداء "الأونروا" العاجل لمواجهة كورونا

الخميس 25 يونيو 2020 04:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
ألمانيا تتبرع بـ 20 مليون يورو لدعم نداء "الأونروا" العاجل لمواجهة كورونا


القدس المحتلة / سما /

 تبرعت الحكومة الألمانية بمبلغ 20 مليون دولار لدعم نداء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" العاجل لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت وكالة الغوث في بيان، اليوم الخميس، أن هذا التبرع سيعمل على مساعدة الوكالة على ضمان أن لاجئي فلسطين قادرون على تلبية احتياجاتهم الأساسية، والتقليل من المزيد من التدهور في ظروفهم الاجتماعية الاقتصادية والإنسانية، مع التركيز على الأشخاص الأشد عرضة للمخاطر.

وقد تم الإعلان عن صرف هذا التبرع خلال المؤتمر الوزاري الاستثنائي للتعهدات الذي عقد بعنوان "أونروا قوية في عالم مليء بالتحديات – حشد العمل الجماعي" قبل يومين، والذي يعد لحظة مفصلية للأونروا ولشركائها من أجل حشد الدعم لتلبية متطلبات الوكالة من الموارد لعام 2020 وما بعده.

كما قدمت الحكومة الألمانية تبرعا بقيمة 556,000 يورو من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وذلك لمساعدة لاجئي فلسطين الموجودين في مرافق الحجر الصحي والأسر الخاضعة للحجر المنزلي في الضفة الغربية.

 وحسب بيان وكالة الغوث، ستتسلم الأسر المعرضة للمخاطر كجزء من هذا المشروع  2,500 سلة غذائية وأطقم صحية، لضمان أن لديها السبل الكفيلة بعزل نفسها في المنزل.

وتشتمل الحزمة على مواد رفع التوعية بخصوص الصحة النفسية الشخصية خلال فترة البقاء في الحجر الصحي، وقد بدأ التوزيع مطلع الشهر الجاري.

وفي ضوء الأزمة المالية الحالية للوكالة، قامت الحكومة الألمانية أيضا بزيادة مساعدتها الإنسانية لمناشدات "الأونروا الطارئة" في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا. وعلى وجه التحديد، ستتبرع خلال العام الجاري بمبلغ 31 مليون يورو للمعونة الغذائية الطارئة لقطاع غزة، بالإضافة إلى 22 مليون يورو من أجل المساعدة النقدية للاجئي فلسطين في سوريا.

من جهته، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني "إن هذا التبرع السخي سيغطي بعضا من الاحتياجات الملحة لمجموعة من السكان تضررت بشدة جراء الأثر الاجتماعي الاقتصادي للجائحة. إن هذه إشارة أخرى لالتزام ألمانيا القوي تجاه رفاه اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم".

وأضاف: "تمكنت الأونروا بشكل كبير من احتواء انتشار الفيروس بسبب السرعة في تكييفها لطريقة عملها، بدءا من التطبيب عن بعد، والتعليم عن بعد، والتدابير الأخرى لمنع التجمعات مع الاستمرار بتقديم الخدمات".

ووفقا للبيان، فقد كانت الحكومة الألمانية المانح الأكبر للوكالة في العام 2019 بتبرعها بأكثر من 152 مليون يورو لعمليات "الأونروا".    

#المانيا #الاونروا #دعم

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