وزير الاقتصاد والرباعية الدولية يبحثان خطة الاستجابة لإنعاش الاقتصاد الوطني

رام الله / سما /

بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ورئيس بعثة اللجنة الرباعية في فلسطين جون كلارك، اليوم الخميس، خطة الاستجابة لإنعاش الاقتصاد الوطني جراء الخسائر التي تكبدها بفعل جائحة كورونا.

وأكدا خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بمدينة رام الله، وبحضور الرئيس التنفيذي لهيئة المدن الصناعية علي شعث، ضرورة ايفاء الدول بالتزاماتها اتجاه دعم الاقتصاد الفلسطيني، وتقديم كل مجالات الدعم اللازمة، خاصة في ظل الأزمة المالية الراهنة التي تعصف بمختلف مكونات الاقتصاد الفلسطيني.

وأشارت الرباعية بعد ان استعرض الجانبان الأوضاع السياسية والاقتصادية، إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها مع مختلف الأطراف الدولية لوقف المخطط الإسرائيلي بشأن ضم أراض من الضفة الغربية والأغوار، والتي تعد مخالفة للقانون الدولي، ولها انعكاسات خطيرة على المنطقة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن خطة الاستجابة تتم عبر تصميم حزمة من الحوافز والتدخلات الاقتصادية للنهوض بالمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الأكثر تضررا من هذه الجائحة.