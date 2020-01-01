أنكر اتهامه بقتل جندي إسرائيلي: تقديم لائحة اتهام بحق الأسير أبو بكر

رام الله / سما /

قدمت النيابة العسكرية الإسرائيلية، لمحكمة سالم، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد الاسير نظمي أبو بكر (عصفور) تتضمن بند "القتل المتعمد" جراء إلقاء حجر أدى لقتل جندي اسرائيلي في بلدة يعبد في الثاني عشر من الشهر المنصرم، وبند آخر تتهمه فيه بتشويش مجريات التحقيق والقضاء.

وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، على لسان المحامي خالد محاجنة، إن الاسير أبو بكر وخلال جلسة محاكمته اليوم في معسكر سالم، نفي وأنكر التهم الموجهة إليه قطعيا، وذلك أمام وسائل الإعلام.

وبناء على طلب طاقم المحامين الموكلين بالدفاع عنه من قبل الهيئه، كما قال محاجنة، تم تاجيل الملف من أجل إتاحة المجال لدراسته، وتم تعين جلسة في التاسع والعشرين من شهر تموز المقبل، للنظر بطلب النيابة تمديد اعتقاله حتى انتهاء الاجراءات القانونية.

وذكر أنه سيقدَم خلال الساعات القريبة المقبلة استئناف ضد قرار القاضية التي رفضت الادعاءات القانونية من قبل طاقم الدفاع لعدم قانونية لاىحة الاتهام بمثل هذه الحالات.

وخلال جلسة محاكمة الأسير نظمي، وفق المحامي محاجنه، تهجم والد الجندي على طاقم الدفاع من قبل هيئة شؤون الأسرى بكلمات بذيئه وحاول التهجم على الاسير أبو بكر.

وأكد محاجنة الاهتمام الكبير من قبل هيئة شؤون الأسرى والمحررين بقضية الأسير أبو بكر، لافتا إلى أن ثلاثة محامين كانوا اليوم في جلسة المحاكمة، إضافة إلى متابعة عدد من المحامين من مكاتب الهيئة، وكذلك المسؤولين في هيئة شؤون الأسرى والمحررين.