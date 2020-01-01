  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أنكر اتهامه بقتل جندي إسرائيلي: تقديم لائحة اتهام بحق الأسير أبو بكر

الخميس 25 يونيو 2020 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
أنكر اتهامه بقتل جندي إسرائيلي: تقديم لائحة اتهام بحق الأسير أبو بكر


رام الله / سما /

قدمت النيابة العسكرية الإسرائيلية، لمحكمة سالم، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد الاسير نظمي أبو بكر (عصفور) تتضمن بند "القتل المتعمد" جراء إلقاء حجر أدى لقتل جندي اسرائيلي في بلدة يعبد في الثاني عشر من الشهر المنصرم، وبند آخر تتهمه فيه بتشويش مجريات التحقيق والقضاء.

وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، على لسان المحامي خالد محاجنة، إن الاسير أبو بكر وخلال جلسة محاكمته اليوم في معسكر سالم، نفي وأنكر التهم الموجهة إليه قطعيا، وذلك أمام وسائل الإعلام.

وبناء على طلب طاقم المحامين الموكلين بالدفاع عنه من قبل الهيئه، كما قال محاجنة، تم تاجيل الملف من أجل إتاحة المجال لدراسته، وتم تعين جلسة في التاسع والعشرين من شهر تموز المقبل، للنظر بطلب النيابة تمديد اعتقاله حتى انتهاء الاجراءات القانونية.

وذكر أنه سيقدَم خلال الساعات القريبة المقبلة استئناف ضد قرار القاضية التي رفضت الادعاءات القانونية من قبل طاقم الدفاع لعدم قانونية لاىحة الاتهام بمثل هذه الحالات.

وخلال جلسة محاكمة الأسير نظمي، وفق المحامي محاجنه، تهجم والد الجندي على طاقم الدفاع من قبل هيئة شؤون الأسرى بكلمات بذيئه وحاول التهجم على الاسير أبو بكر.

وأكد محاجنة الاهتمام الكبير من قبل هيئة شؤون الأسرى والمحررين بقضية الأسير أبو بكر، لافتا إلى أن ثلاثة محامين كانوا اليوم في جلسة المحاكمة، إضافة إلى متابعة عدد من المحامين من مكاتب الهيئة، وكذلك المسؤولين في هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

#النيابة الاسرائيلية #الاسير ابو بكر

الأكثر قراءة اليوم

لقاء بين غانتس وقيادة الشاباك والموساد وعملية الضم سيتم تنفيذها في هذا الموعد..

شاهد : محمد رمضان ينشر صورة لزوجته بعد السخرية من لونه

وزير خارجية الاحتلال: إسرائيل لن تقدم على ضمّ الأغوار...

اشتية يتحدى اعتراض الاحتلال لموكبه ويترجل سيراً للوصول لمكان اجتماع الحكومة في فصايل

البيت الأبيض : الرئيس ترامب سيدلي بيانًا مهمًا بشأن قضية الضم

ما قصة محاولة اغتيال ترامب على يد الاستخبارات المركزية؟

مسؤول امريكي يحذر اسرائيل من تنفيذ الضم: يدفع "المشروع الصهيوني نحو الهاوية"!

الأخبار الرئيسية

ملادينوف يطالب الفلسطينيين والإسرائيليين العودة لطاولة المفاوضات ويؤكد: خطة الضم "مرفوضة"

كتائب القسام : المقاومة تعتبر قرار الضم إعلان حرب على شعبنا ولن تقف مكتوفة الأيدي

غانتس

لقاء بين غانتس وقيادة الشاباك والموساد وعملية الضم سيتم تنفيذها في هذا الموعد..

دبلوماسيون غربيون يحذرون: حرب وشيكة بين إسرائيل وحزب الله في الصيف

الصحة : تسجيل 34 حالة جديدة بفيروس كورونا في الخليل ونابلس وبيت لحم