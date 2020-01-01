رام الله: دورة تدريبية حول التحقيقات المالية والأدلة الإلكترونية

رام الله / سما /

نظمت هيئة مكافحة الفساد، وبالتعاون مع الشرطة الأوروبية، اليوم الخميس، دورة تدريبية عبر تقنية الفيديو كونفرنس حول التحقيقات المالية والأدلة الالكترونية، بمشاركة عدد من كوادر الإدارة العامة للشؤون القانونية، والإدارة العامة للمعلومات والمتابعة في الهيئة، بالإضافة لعدد من ضباط الاتصال في الشرطة، وخبراء سويديين.

وقُسمت الدورة إلى محورين، حيث ناقش المدعي العام في هيئة الادعاء السويدية جون لينغهولم خلال المحور الأول الأدلة الإلكترونية المتعلقة بتحقيقات جرائم الفساد، فيما قدم المدعي العامة في هيئة الادعاء السويدية مايكل يارتوفت ورقة بحثية حول التحقيقات المالية المتعلقة بجرائم الفساد.

وأجمع المشاركون على أهمية هذه الدورة وقدرتها على تحقيق الأهداف المرجوة منها، حيث مكنتهم من الاطلاع على تجربة دولة السويد في مجال التحقيقات المالية والأدلة الإلكترونية، وعززت من خبرتهم ومعلوماتهم في هذا المجال، حيث مكنتهم الدورة من التعرف على الأدلة والإجراءات التي يمكن الاعتماد عليها في مجال التحقيق بجرائم الفساد التي تتم بواسطة شبكة الإنترنت وأجهزة الحاسوب والهواتف النقالة.

وأشاروا إلى أن هذه المعلومات والخبرات المُكتسبة في الدورة سوف تنعكس على عملهم في الهيئة، من خلال تطوير التقارير الخاصة بالتحليلات المالية وربطها بجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بقضايا الفساد.

يُذكر أن هذه الدورة كان من المُفترض أن تُعقد في آذار المنصرم، ولكن تم تأجيلها بسبب حالة الطوارئ المُعلنة في البلاد بسبب تفشي وباء كورونا، حيث تعتمد هيئة مكافحة الفساد خلال هذه الفترة على عقد الدورات والاجتماعات بالاعتماد على تقنية الفيديو كونفرنس، حفاظا على التباعد الاجتماعي وأسس السلامة العامة، وفقا لتعليمات وزارة الصحة والحكومة الفلسطينية.