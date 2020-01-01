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توقيف موظف في السلطة القضائية بتهمة الاختلاس

الخميس 25 يونيو 2020 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
توقيف موظف في السلطة القضائية بتهمة الاختلاس


رام الله / سما /

مددت محكمة الصلح في رام الله، اليوم الخميس، توقيف موظف يعمل في محكمة بداية وصلح نابلس، لمدة 15 يوما بتهمة الاختلاس، خلافا للمادة 1/174 من قانون العقوبات.

وحول الحيثيات، أوضح رئيس محكمة بداية نابلس القاضي أمجد عرفات، أن أعمال الجرد للمضبوطات كشفت وجود نقص في قطعتي سلاح من نوع مسدس، محفوظتين لدى المحكمة على ذمة قضية جنائية بتهمة القتل.

وأضاف أن التحقيق الداخلي كشف وجود شبهات تدور حول أحد الموظفين الذي اعترف فيما بعد لدى الضابطة القضائية بفعلته، وقام بتسليم السلاح وإعادته إلى قسم المضبوطات في المحكمة، مشيرا إلى إحالة الموظف المذكور إلى نيابة جرائم الفساد، لاتخاذ المقتضى القانون بحقه واستكمال اجراءات التحقيق.

وشدد القاضي عرفات على أن هناك تحقيقا داخليا للوقوف على الثغرة التي سمحت بحدوث جرم الاختلاس في مبنى المحكمة خلال فترة الطوارئ والانشغال في التعامل مع آثار جائحة كورونا.

#صلح رام الله #توقيف قاضي

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