التنمية الاجتماعية تنشر رابط فحص 100 دولار المنحة القطرية للاسر الفقيرة في غزة

غزة / سما /

فعلت وزارة التنمية الاجتماعية ظهر اليوم الخميس الموافق 25 يوليو، رابط صرف المنحة القطرية عن شهر 6- 2020.

وأشارت الوزارة، إنه سيتم صرف المنحة للأسر التي استلمت أقل من 11 مرة، ومن استلمت 11 مرة وعندها 3 أفراد فأكثر، مؤكدةً عدم وجود أسماء جديدة في هذه الدفعة.

وذكرت أن عملية الصرف ستتم عبر فروع مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة وفقاً لآلية جديدة ستنفذ بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارتي الصحة والداخلية غزة لضمان تحقيق معايير السلامة للمستفيدين، والحفاظ على مسافات كافية بين المستفيدين، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح وزارة التنمية الاجتماعية، انها نشرت رابط الفحص المنحة حيثُ يمكن لـ100 ألف مستفيد فحص اسمائهم عبر ادخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد لكل مستفيد.

للطلاع على اسماء المستفيدين اضغط هنا