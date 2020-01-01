يديعوت: إسرائيل قد تتجه لضم جزئي يبدأ من معاليه أدوميم

القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع يديعوت أحرونوت العبري، اليوم الخميس، أن إسرائيل درست سيناريو الضم الجزئي أو أصغر مما جاء في خطة الإدارة الأميركية ورسم الخرائط التي أعدت لذلك.

وبحسب الموقع، فإن الاتجاه الحالي هو أن يكون الضم لمستوطنة معاليه أدوميم، وأن تسيطر عليها بلدية القدس التابعة إدارتها للإسرائيليين.

ويتوقع أن يعلن عن عملية الضم خلال الأيام المقبلة وهي خطوة أولى على أن تكون عملية جزئية وليست على 30% من أراضي الضفة.

وعقد بيني غانتس وزير الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية اجتماعًا بهذا الشأن مع رئيس الأركان أفيف كوخافي، ورئيس جهاز الشاباك نداف أرغمان، ورئيس جهاز الموساد يوسي كوهين.