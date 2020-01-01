  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

يديعوت: إسرائيل قد تتجه لضم جزئي يبدأ من معاليه أدوميم

الخميس 25 يونيو 2020 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت: إسرائيل قد تتجه لضم جزئي يبدأ من معاليه أدوميم


القدس المحتلة / سما /

 ذكر موقع يديعوت أحرونوت العبري، اليوم الخميس، أن إسرائيل درست سيناريو الضم الجزئي أو أصغر مما جاء في خطة الإدارة الأميركية ورسم الخرائط التي أعدت لذلك.

وبحسب الموقع، فإن الاتجاه الحالي هو أن يكون الضم لمستوطنة معاليه أدوميم، وأن تسيطر عليها بلدية القدس التابعة إدارتها للإسرائيليين.

ويتوقع أن يعلن عن عملية الضم خلال الأيام المقبلة وهي خطوة أولى على أن تكون عملية جزئية وليست على 30% من أراضي الضفة.

وعقد بيني غانتس وزير الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية اجتماعًا بهذا الشأن مع رئيس الأركان أفيف كوخافي، ورئيس جهاز الشاباك نداف أرغمان، ورئيس جهاز الموساد يوسي كوهين.

#مخططات الضم #غانتس #اسرائيل #الشاباك #مستوطنة معاليه أدوميم #كوخافي #الجيش الاسرائيلي

الأكثر قراءة اليوم

لقاء بين غانتس وقيادة الشاباك والموساد وعملية الضم سيتم تنفيذها في هذا الموعد..

شاهد : محمد رمضان ينشر صورة لزوجته بعد السخرية من لونه

وزير خارجية الاحتلال: إسرائيل لن تقدم على ضمّ الأغوار...

اشتية يتحدى اعتراض الاحتلال لموكبه ويترجل سيراً للوصول لمكان اجتماع الحكومة في فصايل

البيت الأبيض : الرئيس ترامب سيدلي بيانًا مهمًا بشأن قضية الضم

ما قصة محاولة اغتيال ترامب على يد الاستخبارات المركزية؟

مسؤول امريكي يحذر اسرائيل من تنفيذ الضم: يدفع "المشروع الصهيوني نحو الهاوية"!

الأخبار الرئيسية

ملادينوف يطالب الفلسطينيين والإسرائيليين العودة لطاولة المفاوضات ويؤكد: خطة الضم "مرفوضة"

كتائب القسام : المقاومة تعتبر قرار الضم إعلان حرب على شعبنا ولن تقف مكتوفة الأيدي

غانتس

لقاء بين غانتس وقيادة الشاباك والموساد وعملية الضم سيتم تنفيذها في هذا الموعد..

دبلوماسيون غربيون يحذرون: حرب وشيكة بين إسرائيل وحزب الله في الصيف

الصحة : تسجيل 34 حالة جديدة بفيروس كورونا في الخليل ونابلس وبيت لحم