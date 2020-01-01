اسرائيل: اعتبارا من الأحد سيدخل العمال للمبيت في إسرائيل لمدة 3 أسابيع

غزة / سما/

قررت اسرائيل وفي أعقاب استمرار تفشي جائحة كورونا ، تقرر إفساح المجال يوم الأحد المقبل الموافق 28.06، أمام دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل والمكوث لمدة ثلاثة أسابيع .

ووفقا للجيش الاسرائيلي خلال هذه الفترة، سيُطلب من العمال الفلسطينيين المكوث في إسرائيل حتى يوم الجمعة الموافق 17.07. ولن يُسمح خلال هذه الفترة لأي عامل فلسطيني يعود إلى الضفة بالعودة للعمل في إسرائيل.

ويستثنى من هذا القرار العمال الفلسطينيون الذين يملكون تراخيص عمل في مجال الصحة والتمريض وكذلك في المنطقة الصناعية عطروت، حيث سيُسمح لهم مواصلة الدخول يوميًا.

وحسب الاعلان الجديد فانه أصحاب العمل سيتحملون مسؤولية ضمان حقوق العمال الفلسطينيين وترتيبات مبيتهم وفق ظروف مناسبة وبموجب التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة.

وتهدف هذه خطوة الى تقليص حركة التنقل بين المناطق وكبح المرض وانتشاره، وذلك حرصًا على صحة الجمهور في المنطقة بأكملها.