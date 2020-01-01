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التنمية الاجتماعية: المنحة القطرية هي تمويل سياسي لحماس لتعزيز الانفصال

الخميس 25 يونيو 2020 02:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
التنمية الاجتماعية: المنحة القطرية هي تمويل سياسي لحماس لتعزيز الانفصال


رام الله / سما /

قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية داوود الديك أن لا علاقة لوزارة التنمية الاجتماعية بما يسمى"المنحة القطرية". واستكر الديك زج وزارة التنمية الاجتماعية بما يسمى "المنحة القطرية"، والتي "هي عبارة عن تمويل قطري لحركة حماس". 

وأكد أن لا علم ولا علاقة للوزارة بهذه المنحة التي يعلنون عنها لا من قريب ولا من بعيد، ولا بالمعايير التي يتم من خلالها اختيار المستفيدين.

وأضاف الديك "أن ما تقوم به حركة حماس باستخدام إسم وزارة التنمية الاجتماعية هو تضليل وكذب وخداع، وهو محاولة مكشوفة للتغطية على هذا المال السياسي الذي يهدف الى دعم حماس للانتقال من الانقسام الى الانفصال، في الوقت الذي يتعرض فيه الشعب الفلسطيني وقيادته وقضيتة إلى الحصار المالي والسياسي لتمرير خطة الضم وصفقة القرن."

#التنمية الاجتماعية #المنحة القطرية #السفير العمادي #العمادي #محمد العمادي #غزة #فلسطين #حماس

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