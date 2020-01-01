بلدية غزة تبحث مع نقابة تجار الألبسة سبل تعزيز التعاون

غزة / سما /

بحث رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج مع نقابة تجار الألبسة سبل تعزيز التعاون بين النقابة والبلدية ضمن جهود دفع الحركة الاقتصادية في المدينة وتسهيل معاملات التجار في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها المدينة .

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مكتب رئيس البلدية بمقر البلدية الرئيس بميدان فلسطين، حضره إلى جانب رئيس البلدية، منسق مكتب التسهيلات المالية في البلدية نضال أبو زيد، و م. عبد الرحيم الشرفا من مكتب رئيس البلدية، فيما ضم وفد النقابة، أمين سر النقابة ناهض السودة، وأمين الصندوق حسام الحويطي، وأعضاء مجلس إدارة النقابة .

وأطلع د. السراج، الوفد على التسهيلات المالية المختلفة التي تقدمها البلدية للتجار والمواطنين ولشرائح أخرى من المجتمع، مراعاةً للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المدينة بسبب الحصار وجائحة كورورنا.

وأكد أهمية تعزيز التعاون بين البلدية والنقابة ضمن جهود دفع العجلة الاقتصادية في المدينة وتسهيل معاملات التجار، وتذليل كافة المشاكل التي تعيق مهنة تجارة الألبسة في المدينة، وتسهيل معاملات رخصة المهنة والتسهيلات التي تقدمها البلدية للتجار .

بدوره؛ شكر وفد النقابة رئيس البلدية على جهوده في خدمة المدينة، والإجراءات التي اتخذتها البلدية لتنظيم شارع عمر المختار، والأسواق، والكورنيش، وشاطئ البحر، مؤكداً أهمية التعاون مع البلدية لخدمة المواطنين والمدينة .

وناقش الطرفان سبل تعزيز إجراءات التنظيم في المنطقة التجارية من شارع عمر المختار، وإمكانية تقسيط مستحقات البلدية على التجار .

واتفق الطرفان على تعزيز التواصل والتنسيق بين البلدية والنقابة بما يسهل المعاملات التجار ويعزز التعاون بين البلدية والنقابة .