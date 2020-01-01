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هنية يهاتف "ميلادينوف" ويبحث معه التطورات ومخاطر "الضم"

الخميس 25 يونيو 2020 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يهاتف "ميلادينوف" ويبحث معه التطورات ومخاطر "الضم"


غزة / سما /

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة نيكولاي ميلادينوف، وناقشا عديد الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

واستعرض رئيس الحركة خلال الاتصال المطول ما تتعرض له القضية الفلسطينية من مخططات تهدف إلى تصفيتها والنيل من حقوق الفلسطينيين المشروعة، خاصة خطة الضم وصفقة القرن، موضحًا موقف الحركة الثابت والرافض للخطة، ومشيدًا في الوقت نفسه بتصريح الأمين العام للأمم المتحدة الذي أكد خلاله رفض الأمم المتحدة لخطة الضم واعتبارها متناقضة مع قراراتها.

وركّز هنية خلال حديثه على قضية القدس، والإجراءات التي يقوم بها الاحتلال من تهويد، ومحاولات تفريغ المنطقة من سكانها، إلى جانب الانتهاكات والمضايقات التي يتعرض لها المرابطون هناك.

كما تحدث عن معاناة سكان القطاع جراء الحصار الإسرائيلي والخناق المفروض عليهم منذ سنوات، بالإضافة إلى المساعي الفلسطينية لتحقيق الوحدة الفلسطينية في ظل الوضع الحساس الذي تمر به القضية والشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده.

فيما استمع رئيس الحركة إلى الجهود التي يبذلها السيد ميلادينوف كممثل للأمم المتحدة فيما يتعلق بالمواضيع السياسية، وحصار غزة، بالإضافة إلى الوضع الفلسطيني الداخلي ومحاولات تحقيق الوحدة.

#هنية #ميلادينوف #مخططات الضم

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