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صحة غزة: الوضع الدوائي صعب وخطير جدًا

الخميس 25 يونيو 2020 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة: الوضع الدوائي صعب وخطير جدًا


غزة / سما /

قال منير البرش مدير عام الإدارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، إن الوضع الدوائي في القطاع صعب وخطير جدًا، في ظل نقص الأصناف الهامة من الأدوية الأساسية.

وبين البرش في تصريح صحفي أن نقص الأصناف تجاوز 42%، و30% من المستهلكات الطبية، و56% من لوزام المختبرات وبنوك الدم.

وأضاف أن تداعيات الأزمة على مجمل الخدمات الصحية لا يمكن تصورها في ظل الاحتياج الحقيقي والعاجل من الأصناف الدوائية والمتطلبات الأساسية لتعزيز خطة وزارة الصحة في مواجهة جائحة كورونا.

وأشار إلى أن أدوية مرضى الدم خاصة أمراض الهيموفيليا والأصناف التخصصية من حليب الأطفال غير متوفرة في قطاع غزة، ما يضع المرضى أمام مشهد قاتم يزيد من تفاقم الوضع الصحي لهم.

وقال "إن ما وصل من مستودعات الوزارة في رام الله منذ بداية العام بلغ 2 مليون و250 ألف دولار، ما يمثل 5% من الاحتياج السنوي لوزارة الصحة بغزة".

وناشد الجهات ذات العلاقة لانقاذ الوضع الصحي في غزة جراء تفاقم أزمة نقص الأدوية والمستهلكات الطبية.

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