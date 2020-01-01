الجيش الإسرائيلي يطلق وحدة طائرات استخبارية متطورة

القدس المحتلة / سما /

أطلقت وحدة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي وحدة طائرات مسيرة بدون طيار جديدة من نوعها مسؤولة عن جمع معلومات استخبارية عالية الدقة.



وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أنه لم يتم الإفصاح عن اسم الوحدة وستكون تحت مظلة الذراع الاستخباري، حيث سيتم توظيف الوحدة 9900 التابعة لقسم الاستخبارات، بنشر الطائرات بدون طيار المجهزة بتقنية متطورة وتوظف طرقًا تختلف عن استخدام الجيش التقليدي لتكنولوجيا الطائرات بدون طيار.



وأوضحت أنه في المرحلة القادمة، ستحتوي الوحدة على أكثر من 10 طائرات بدون طيار كبيرة متعددة الأدوار والعديد من الطائرات الصغيرة الأصغر من أنواع مختلفة.



وأشارت إلى أن بعض الطائرات بدون طيار من صنع إسرائيلي، في حين تم تصنيع البعض الآخر في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.



ونوهت الصحيفة إلى أن الوحدة 9900 "مخصصة لكل ما يتعلق بالجغرافيا، بما في ذلك رسم الخرائط وتفسير الصور الجوية والأقمار الصناعية وأبحاث الفضاء.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له "إن هذا النوع الجديد من الطائرات المسيرة سيعمل على مضاعفة قدرة وحدة 9900 على توفير معلومات جغرافية بصرية".



وأضافأن الجانب الفريد الآخر للوحدة 9900 هو أنه ضمن صفوفها وحدة صغيرة من الجنود الذين يتم تشخيصهم على أنهم مصابون بالتوحد.



وادعى الجيش أن هؤلاء الجنود يتمتعون بقدرات بصرية وتحليلية رائعة، ويمكنهم اكتشاف حتى أصغر التفاصيل، التي لا يمكن اكتشافها لمعظم الناس.