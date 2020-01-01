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هنية يهاتف والدة الأسير عاصم البرغوثي

الخميس 25 يونيو 2020 01:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يهاتف والدة الأسير عاصم البرغوثي


غزة / سما /

هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، سهير البرغوثي "أم عاصف" والدة الأسير عاصم البرغوثي، بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد أربع مرات بتهمة قتل ثلاثة إسرائيليين، بينهم جنديان في هجوم مسلح على مستوطنة جفعات عساف، ومفرق عوفرا، قبل أربع سنوات.

وبحسب بيان لمكتب هنية، فقد أكد رئيس المكتب السياسي خلال الاتصال أن الحكم الجائر الصادر بحق الأسير عاصم ما هو إلا وسام شرف على صدر كل الشعب الفلسطيني، معبرًا عن فخره واعتزازه بهذه العائلة المجاهدة وتضحياتها في سبيل الدفاع عن الأرض والوطن. وفق نص البيان.

وأثنى هنية، على صبر أم عاصف زوجة وأم الأسرى والشهداء التي شكلت نموذجًا للزوجة والأم والأخت المجاهدة، وكانت سببًا للصمود والثبات، مستذكرًا زوجها الأسير عمر البرغوثي، ونجلها الشهيد صالح منفذ عملية عوفرا.

وأشار في الوقت نفسه إلى التزام حماس ووعدها بتحرير الأسرى كافة من سجون الاحتلال.

وشدد رئيس حماس على الموقف الثابت تجاه الأسرى بشكل عام، وأهلهم وذويهم ودعم نضالهم وجهادهم، معتبرًا قضية الأسرى على رأس أولويات قيادة الحركة.

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