جندي في جيش النظام السوري يد ابنة بشار الأسد للزواج… ما مصيره؟ – (فيديو)

وكالات / سما /

عبّر جندي في جيش النظام السوري عن حبه الشديد تجاه زين الشام، ابن الرئيس بشار الأسد.

ونشر الجندي يزن السلطاني عدة مقاطع فيديو يعبر فيها عن حبه لزين، رغم محاولات المقربين منه ثنيه عن هذا العمل، للمخاطر الشديدة التي قد تلحق به جراء ذلك.

وقال السلطاني في أحد الفيديوهات موجها كلامه لابنة بشار الأسد: “أنا أحبك كثيرا يا زين الشام وأعشقك، أنا لك وأنت لي”.

وفي فيديو آخر يظهر فيه بالبدلة العسكرية أيضا، يقول: “سأفعل أي شيء ولن أتخلى عنك لا من قريب ولا بعيد”.

وفي أعقاب ذلك، اختفى الجندي ولم يعرف مكانه، فيما قال شقيقه إن السلطات السورية اعتقلته.