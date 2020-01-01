  1. الرئيسية
  2. الصحة

ماذا يحدث للجسم عند النوم أقل من سبع ساعات؟

الخميس 25 يونيو 2020 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماذا يحدث للجسم عند النوم أقل من سبع ساعات؟


وكالات / سما /

تفيد الدكتورة سفيتلانا فوس، خبيرة التغذية الروسية، بأن فترة النوم التي تقل عن سبع ساعات تؤدي إلى الإصابة بالسكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

ووفقا لها، هناك علاقة مباشرة بين عدد ساعات نوم الشخص ووزنه. وتقول، "خلال فترة النوم ينتج الجسم اللبتين "هرمون الشبع" الذي يكبح إنتاج هرمون غريلين "هرمون الجوع". وكلما كانت فترة نوم الشخص أقل، يزداد تركيز هذا الهرمون ويزداد الشعور بالجوع. كما أن انخفاض مستوى الميلاتونين "هرمون النوم" يؤدي إلى زيادة الوزن".

وتشير الخبيرة، إلى أن النوم يجب أن يستمر ما لا يقل عن سبع ساعات. وإذا كان الشخص ينام بصورة منتظمة أقل من ذلك ستظهر عنده مشكلات تكون في البداية على شكل تباطؤ عملية التمثيل الغذائي، ويشعر الشخص بالخمول والتعب، وتضطرب الوظائف الإدراكية للدماغ، وتنخفض سرعة مختلف التفاعلات.

وتقول الخبيرة "تؤدي مدة النوم التي أقل من سبع ساعات مستقبلا، ليس فقط إلى السمنة، بل وأيضا إلى الإصابة بمرض السكري وارتفاع مستوى ضغط الدم وأمراض القلب".

#الجسم #النوم

الأكثر قراءة اليوم

الأوقاف بغزة توضح بشأن استمرار إقامة الجمع والجماعات في المساجد بالقطاع

وزير خارجية الاحتلال: إسرائيل لن تقدم على ضمّ الأغوار...

لقاء بين غانتس وقيادة الشاباك والموساد وعملية الضم سيتم تنفيذها في هذا الموعد..

اشتية يتحدى اعتراض الاحتلال لموكبه ويترجل سيراً للوصول لمكان اجتماع الحكومة في فصايل

شاهد : محمد رمضان ينشر صورة لزوجته بعد السخرية من لونه

ما قصة محاولة اغتيال ترامب على يد الاستخبارات المركزية؟

مسؤول امريكي يحذر اسرائيل من تنفيذ الضم: يدفع "المشروع الصهيوني نحو الهاوية"!

الأخبار الرئيسية

غانتس

لقاء بين غانتس وقيادة الشاباك والموساد وعملية الضم سيتم تنفيذها في هذا الموعد..

دبلوماسيون غربيون يحذرون: حرب وشيكة بين إسرائيل وحزب الله في الصيف

الصحة : تسجيل 34 حالة جديدة بفيروس كورونا في الخليل ونابلس وبيت لحم

البيت الأبيض : الرئيس ترامب سيدلي بيانًا مهمًا بشأن قضية الضم

مقتل العاروري نائب أبو مصعب الزرقاوي بغارة جوية في إدلب السورية