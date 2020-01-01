مواصفات فائقة ستميز هاتف سامسونغ القادم

وكالات / سما /

يؤكد العديد من المدونين المعروفين في مجال التنبؤات حول الأجهزة الذكية أن سامسونغ تنوي طرح 3 هواتف متطورة هذا العام، أحدها سيكون بقدرات متفوقة.

وتبعا لصفحة Ice universe المعروفة على "تويتر" فإن ساسمونغ عازمة على طرح أكثر من نموذج من أجهزة Galaxy العام الجاري، أبرزها سيكون Galaxy Note 20 Ultra، حيث سيحصل على معالج +Quаlcomm Snаpdragon 865 ثماني النوى سيمنحه القدرة على الاتصال بشبكات الجيل الخامس.

أما شاشة هذا الهاتف فمن المنتظر أن تأتي بحجم 6.9 بوصة بدقة عرض (3096/1444) بيكسل ، قادرة على عرض فيديوهات+QHD، وبتردد عال يعادل 120 هيرتزا، ما يجعلها من بين أفضل شاشات الهواتف لمحبي الألعاب الإلكترونية الحديثة ومشاهدي الفيديوهات عبر الإنترنت.

وفيما يتعلق بالكاميرات وكما في هاتف Note 20 plus، من المفترض أن يحصل الجهاز على كاميرا أساسية فيها مستشعر بدقة 108 ميغابيكسل.

ومن غير المعروف بعد المواصفات النهائية لذواكر هذا الهاتف لكن ذاكرة الوصول العشوائي قد تكون 10 أو 12 غيغابايات، وذاكرة التخزين الداخلية 128 أو 256 غيغابايت.

وفيما يتعلق بالنسخة العادية منه (Galaxy Note 20)، من المتوقع أن تحصل على شاشة بمقاس 6.4 بوصة بدقة عرض (2345/1084) بيكسل.