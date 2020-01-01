مايكروسوفت وغوغل تستثمران 3 مليارات دولار في بولندا

وكالات / سما /

أعلن رئيس صندوق التنمية البولندي أن عملاقي التكنولوجيا "غوغل" و"مايكروسوفت" سيستثمران 3 مليارات دولار أمريكي في بولندا في السنوات القادمة.

ووفقا لما ذكر رئيس الصندوق باول بوريس في تغريدة، فإن الاستثمار المعلن يعني أن البلاد ستصبح "مركزا رقميا" لوسط وشرق أوروبا.

وذكرت صحيفة (بولس بيزنسو) للأعمال أن (غوغل) ستقوم ببناء مركز بيانات جديد في بولندا بقيمة ملياري دولار أمريكي إبتداء من عام 2021.

وستقوم الشركة أيضا بتدريب 10 آلاف موظف في البلاد وبناء فريق سحابي. وفي حديثها مع الصحيفة، قالت مديرة سحابة غوغل ماجديلينا دزويتش أن السحابة الإقليمية ستتكون من ثلاث مناطق سحابية. "كل واحدة من هذه البنى التحتية ستكون مستقلة تقنيا ومن حيث البرمجيات".

وكانت (مايكروسوفت) قد أعلنت عن استثمار مليار دولار أمريكي في بداية مايو. وسيشمل الاستثمار إنشاء مركز بيانات من الحجم الضخم، بالإضافة إلى دعم تطوير المزيد من المهارات الرقمية والتحولات الرقمية.