  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يواصل عزل الأسيرتين حمادة وحشيمة في ظروف قاسية

الخميس 25 يونيو 2020 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تواصل عزل الأسيرتين فدوى حمادة وجيهان حشيمة، في عزل "الجلمة"، بظروف صعبة وقاسية.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أن الأسيرتين حمادة وحشيمة تتعرضان لمعاملة سيئة واستفزازية، وتقبعان في غرفة ضيقة ثبّت بداخلها 3 كاميرات مراقبة، ومن دون أية أدوات كهربائية ومقطوعات عن العالم الخارجي بشكل تام.

وقالت الأسيرتان، "منذ نقلنا الى عزل الجلمة ونحن بنفس الملابس، لم يحضروا لنا اغراضنا، وأعطونا فقط (بلوزة) لكل واحدة ومعجون أسنان مع فرشاة أسنان بالية ومكسورة، وهناك مرحاض في الغرفة بجانب (الدش) يفصله باب صغير بطول حوالي نصف متر ومرتفع عن الأرض حوالي 30 سم، وهذا يزيد من معاناتنا".

وأضافتا: "نخرج للقاء المحامي ونحن مقيدتا الأرجل، ويخرجوننا من دون أن يلبسونا الكمامات ولغاية اللحظة ومنذ أشهر ونحن ممنوعتان من الخروج للفورة وزيارة الأهل".

#الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

الأوقاف بغزة توضح بشأن استمرار إقامة الجمع والجماعات في المساجد بالقطاع

وزير خارجية الاحتلال: إسرائيل لن تقدم على ضمّ الأغوار...

اشتية يتحدى اعتراض الاحتلال لموكبه ويترجل سيراً للوصول لمكان اجتماع الحكومة في فصايل

شاهد : محمد رمضان ينشر صورة لزوجته بعد السخرية من لونه

لقاء بين غانتس وقيادة الشاباك والموساد وعملية الضم سيتم تنفيذها في هذا الموعد..

ما قصة محاولة اغتيال ترامب على يد الاستخبارات المركزية؟

مسؤول امريكي يحذر اسرائيل من تنفيذ الضم: يدفع "المشروع الصهيوني نحو الهاوية"!

الأخبار الرئيسية

غانتس

لقاء بين غانتس وقيادة الشاباك والموساد وعملية الضم سيتم تنفيذها في هذا الموعد..

دبلوماسيون غربيون يحذرون: حرب وشيكة بين إسرائيل وحزب الله في الصيف

الصحة : تسجيل 34 حالة جديدة بفيروس كورونا في الخليل ونابلس وبيت لحم

البيت الأبيض : الرئيس ترامب سيدلي بيانًا مهمًا بشأن قضية الضم

مقتل العاروري نائب أبو مصعب الزرقاوي بغارة جوية في إدلب السورية