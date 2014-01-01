مقال: تركيا وإيران تعملان سويًا بشأن العراق وليبيا.. هل تكون إسرائيل هي التالية؟

صحيفة جيروزاليم بوست - بقلم سيث فراندزمان

تعمل إيران وتركيا بشكل متزايد على تنسيق السياسات عبر الشرق الأوسط حيث تعملان معًا في العديد من القضايا. نمت علاقتهما معاً حيث يعارض كلاهما دور الولايات المتحدة في سوريا، ولديهما مصالح مشتركة أخرى، مثل التجارة للتغلب على العقوبات الأمريكية ومحاربة الجماعات الكردية المنشقة، ولكن هناك أيضًا وحدة في دعمهم لحركة حماس وأيضًا كرههم لإسرائيل، الأمر الذي قد يجعل طهران وأنقرة قريبة بشكل متزايد في القضايا عبر الشرق الأوسط، من اليمن إلى سوريا.



ذهب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى تركيا في 15 يونيو/ حزيران، وهو أحد أكثر الاجتماعات رفيعة المستوى التي عقدها خلال جائحة كورونا. كانت أجندته واضحة: أن دولته تريد أن تساعد تركيا في تخفيف العقوبات وحظر الأسلحة لزيادة التجارة، وستساعد إيران تركيا على عدة ملفات أيضاً. وشمل ذلك إعراب إيران عن دعمها لدور تركيا في ليبيا. حيث قامت تركيا بتجنيد متمردين سوريين للقتال في ليبيا حتى تتمكن أنقرة من تأمين حقوق حفر الطاقة قبالة الساحل. كذلك أرسلت تركيا طائرات مسيرة وأسلحة إلى ليبيا لدعم الحكومة في طرابلس ضد المعارضة.



وهددت مصر، بدعم من السعودية ودول أخرى، بالتدخل لتحقيق التوازن بين دور تركيا. كما اشتبكت فرنسا وتركيا حول ليبيا أيضًا.



كما قامت تركيا وإيران بالتنسيق لضرب الجماعات الكردية المتمردة، حيث أطلقت تركيا عمليتي Claw Eagle و Claw Tiger في شمال العراق في 17 يونيو. وبالتنسيق مع إيران، تهدف العمليات إلى زيادة القواعد التركية في المنطقة الكردية شمال العراق وإلى محاولة عزل حزب العمال الكردستاني عن الحدود الإيرانية. وعارضت جامعة الدول العربية والعراق ودول أخرى غزو تركيا وإيران لشمال العراق.



بدأت إيران في استهداف ما تسميه "إرهابيين" على الحدود الإيرانية العراقية حيث توجد المجتمعات الكردية. وبحسب التقارير، فإن فيلق الحرس الثوري الإسلامي، الذي تعتبره الولايات المتحدة "جماعة إرهابية"، ينسق الآن مع تركيا، وتقول وكالة "تسنيم" الإيرانية إن الحرس الثوري الإيراني يستعد لمحاربة التهديدات "الإرهابية" من "إقليم كردستان العراق".



كذلك سعى الحرس الثوري الإيراني في الماضي إلى تنسيق السياسة مع تركيا. في عام 2014، سعى اجتماع سري في تركيا بين الحرس الثوري الإيراني والإخوان المسلمين، إلى تنسيق النشاط ضد مصر والمملكة العربية السعودية. الحزب الحاكم في تركيا متجذر في جماعة الإخوان المسلمين. ومن غير المستغرب أن مصر ودول الخليج، باستثناء قطر، أعربت عن قلقها بشأن دور تركيا وإيران في العراق.



قد يكون التنسيق الإيراني التركي في شمال العراق وليبيا موجهًا الآن لإسرائيل. فقد أخبرت وزارة الشؤون الدينية التركية الفلسطينيين بأنها ستدعم "الأمة الإسلامية" للدفاع عن القدس من الضم. كما تعهد النظام الإيراني بجعل الوقوف مع الفلسطينيين "أولوية للأمة" أو المجتمع الإسلامي. كذلك دعا المرشد الأعلى لإيران إلى "مقاومة مسلحة" في 21 مايو / أيار. جعل القاضي الإيراني ورجل الدين إبراهيم الريسي القدس والفلسطينيين من الأولويات.



تشمل الأدلة على التنسيق بين تركيا وإيران معارضة تركيا للغارة الجوية الأمريكية التي قتلت رئيس الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ومحاولة تركيا لمعارضة العقوبات الأمريكية على إيران، والتي تم تأكيدها مؤخرًا في منتصف يونيو. التنسيق الوثيق مع قطر، وهي حليف لتركيا ولها علاقات وثيقة مع إيران، جزء من اللغز.



كانت المنطقة مليئة بالشائعات حول دور تركيا في اليمن، وهي فكرة بعيدة المنال ولكن فكرة قد ترى أنقرة تتحدث عن دور إيران في دعم المتمردين الحوثيين الذين يقاتلون المملكة العربية السعودية. ربما تقوم تركيا وإيران بالتنسيق في أفريقيا جنوب الصحراء أيضًا، حيث سعت إيران بشكل متزايد لدعم مجموعات بالوكالة وحيث تستثمر تركيا أكثر في التواصل العسكري.



إن العمل الوثيق مع حركة حماس هو أيضًا جزء من العلاقات التركية الإيرانية. لطالما استضافت تركيا ودعمت الحركة، وكذلك إيران. وكثيرا ما يعقد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية لقاءات في قطر المدعومة من تركيا ويلتقي بمسؤولين من روسيا وأماكن أخرى. وكذلك الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس الآخر خالد مشعل موجود أيضًا في قطر لعقد اجتماعات. في ديسمبر من العام الماضي، زار هنية تركيا والتقى بالرئيس التركي. وكان هنية أيضًا في إيران لحضور جنازة سليماني في يناير.



في حين تبدو حركة حماس مهمشة اليوم في السياسة الفلسطيني، معزولة في غزة، إلا أنها تتمتع بنفوذ كبيرة ظهرت خلال الأشهر الستة الماضية ، مع اجتماعاتها رفيعة المستوى مع أنقرة وطهران وموسكو وكذلك الدوحة. يمكن أن يساعد ذلك في تعزيز التحالف الإيراني التركي الذي يتضمن تنسيق الأنشطة العسكرية في العراق ودعم إيران للمغامرة العسكرية التركية في ليبيا. كما أنها مرتبطة بإيران تريد إنهاء حظر الأسلحة وتواصل إيران مع روسيا.



ومع ذلك، مثل معظم الأشياء في المنطقة، لا يوجد شيء مثالي. بينما استضافت روسيا إيران وتركيا في محادثات أستانا وسوتشي حول الصراع السوري، هناك أحيانًا خلافات بينهما. جميعهم يشتركون في معارضة الدور الأمريكي في سوريا. لكنهم ليسوا على نفس الصفحة في ليبيا، وهنا دعمت روسيا المعارضة. ظاهريًا، تركيا وروسيا أيضًا في جانبين مختلفين في سوريا، لكن تركيا تشتري نظام الدفاع الجوي الروسي S-400 وتقوم تركيا وروسيا بدوريات مشتركة في سوريا.



عندما غزت تركيا شمال سوريا وأمرت إدارة ترامب بالانسحاب من سوريا، كانت روسيا هي التي توسطت في صفقة مع تركيا. في حين سعت الولايات المتحدة لدعم دور تركيا في إدلب وأيضًا في ليبيا، وفقًا للنظرية القائلة بأن تركيا تتنافس على سوريا وليبيا مع روسيا، فقد وجدت الولايات المتحدة عادةً أن أنقرة تفضل العمل مع روسيا وتقسيم هذه المناطق.



تقول الولايات المتحدة إنها تريد أن تجعل سوريا مستنقعًا لروسيا وأن تشجع النظام السوري على تغيير سياساته باستخدام العقوبات. إيران تدعم النظام السوري. وهكذا تلعب تركيا دورًا مزدوجًا في سوريا، لكنها يمكن أن تجد القواسم المشتركة مع إيران في أماكن أخرى. وذلك لأن تركيا وإيران تتشاركان العداء لإسرائيل وتشتركان في العداء للسعودية، كلاهما مثل قطر وحماس، وكلاهما يريدان دورًا أمريكيًا مخفضًا في المنطقة. تريد تركيا هزيمة حزب العمال الكردستاني، وقد اتفقت إيران على أنه في مقابل الضغط على المنشقين الأكراد في إيران والتنسيق مع تركيا في العراق، ستحصل طهران على دعم بما يتعلق بشؤون العقوبات.



قد تكون القدس نقطة الضغط التالية مع اقتراب مشروع الضم، وتحتاج تركيا وإيران إلى قضية أخرى لحشد الدعم الشعبي في الداخل وفي المنطقة.