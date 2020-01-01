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الاحتلال يهدم مبنيين قيد الإنشاء في بلدة عناتا

الخميس 25 يونيو 2020 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم مبنيين قيد الإنشاء في بلدة عناتا


القدس المحتلة / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مبنيين يضم كل منهما طابقين قيد الإنشاء، في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.

وقال رئيس بلدية عناتا طه الرفاعي ، إن قوات الاحتلال اقتحمت حي البقعة من البلدة، وهدمت مبنى قيد الإنشاء مكونا من طابقين قيد الانشاء بمساحة 200 متر مربع لكل طابق يعود للمواطن سائد الخطيب.

وأضاف ان قوات الاحتلال داهمت حي النجمة وهدمت مبنى آخر من طابقين بمساحة 150 مترا مربعا لكل طابق، تعود ملكيته للمواطن علاء علقم من مخيم شعفاط.

يذكر ان قوات الاحتلال هدمت أمس الأربعاء أربعة منازل في بيتونيا وبيت سيرا وبيت حنينا والطيرة.

#الاحتلال #بلدة عناتا

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