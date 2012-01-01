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بسبب كورونا.. الذهب ينخفض عن ذروة 8 سنوات

الخميس 25 يونيو 2020 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بسبب كورونا.. الذهب ينخفض عن ذروة 8 سنوات


وكالات / سما /

انخفض الذهب اليوم الخميس عن ذروة 8 سنوات، إذ تسببت عمليات بيع في أسواق الأسهم مدفوعة بارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في تشجيع المستثمرين على التخلي عن الأصول.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1760.62 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:19 بتوقيت غرينتش، بعد أن صعد لأعلى مستوياته منذ أكتوبر 2012 عند 1779.06 دولار أمس الأربعاء.

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1773.80 دولار.

وقال جيفري هالي، محلل السوق لدى أواندا إن "النمط السلوكي الذي رأيناه هذا العام هو أنه حين تنخفض الأسهم والطاقة، يحدث اندفاع صوب النقد عبر جميع فئات الأصول، بما في ذلك الذهب".

وتراجعت أسواق الأسهم الآسيوية بفعل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، وخفض صندوق النقد الدولي لتوقعات اقتصادية، مما دفع تدفقات الأموال إلى الملاذ الآمن البديل وهو الدولار.

وتحرك الذهب أحيانا بالتوازي مع أسواق الأسهم هذا العام، فيما تؤدي عمليات البيع الكبيرة إلى تدافع صوب النقد في الوقت الذي يغطي فيه المتعاملون مراكز شراء بالهامش.

وأعلنت 3 ولايات أمريكية عن زيادات قياسية في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا أمس الأربعاء.

كما كانت هناك ارتفاعات في دول أخرى أيضا، بما في ذلك البرازيل وأمريكا اللاتينية والهند، وهي أيضا ثاني أكبر مستهلك للمعدن النفيس في العالم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفز البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1884.49 دولار للأوقية، وربح البلاتين 0.3 بالمئة إلى 802.41 دولار، وارتفعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 17.55 دولار.

المصدر: رويترز

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