بيت لحم : إغلاق مخيم عايدة لمدة 48 ساعة

رام الله / سما /
أعلنت لجنة الطوارئ واللجنة الشعبية والقوى والمؤسسات في مخيم عايدة في مدينة بيت لحم إغلاق المخيم لمدة 48 ساعة.
جاء ذلك لتسهيل عمل الطب الوقائي في تحديد خارطة المخالطين، ولمنع انتقال الإصابة واتساع دائرة المخالطين بعد اعلان وزارة الصحة ظهور اصابات بفيروس كورونا في المخيم.
وطالبت لجنة الطوارىء في المخيم الأهالي إغلاق كافة المطاعم ومحال البقالة والخضار والمؤسسات والمرافق العامة لمدة 48 ساعة، وعدم الخروج من المنازل والتزاور خلال فترة الإغلاق إلا للضرورة القصوى، كما سيتم إغلاق المداخل المؤدية إلى المخيم، وتقسيمه إلى مربعات لتسهيل تحديد خارطة المخالطين .
واضافت لجنة الطوارىء انه سيتم تعقيم شوارع المخيم، والحد من حركة السيارات والدراجات النارية خلال فترة الاغلاق.