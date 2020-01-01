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بيت لحم : إغلاق مخيم عايدة لمدة 48 ساعة

الخميس 25 يونيو 2020 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بيت لحم : إغلاق مخيم عايدة لمدة 48 ساعة


رام الله / سما /

 أعلنت لجنة الطوارئ واللجنة الشعبية والقوى والمؤسسات في مخيم عايدة في مدينة بيت لحم إغلاق المخيم لمدة 48 ساعة.

جاء ذلك لتسهيل عمل الطب الوقائي في تحديد خارطة المخالطين، ولمنع انتقال الإصابة واتساع دائرة المخالطين بعد اعلان وزارة الصحة ظهور اصابات بفيروس كورونا في المخيم.

وطالبت لجنة الطوارىء في المخيم الأهالي إغلاق كافة المطاعم ومحال البقالة والخضار والمؤسسات والمرافق العامة لمدة 48 ساعة، وعدم الخروج من المنازل والتزاور خلال فترة الإغلاق إلا للضرورة القصوى، كما سيتم إغلاق المداخل المؤدية إلى المخيم، وتقسيمه إلى مربعات لتسهيل تحديد خارطة المخالطين .

واضافت لجنة الطوارىء انه سيتم تعقيم شوارع المخيم، والحد من حركة السيارات والدراجات النارية خلال فترة الاغلاق.

#مخيم عايدة #بيت لحم #فيروس كورونا

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