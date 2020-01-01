الشعبية تدعو لتشكيل لجنة تحقيق في ظرو قتل المواطن العموري

رام الله / سما /

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، إلى تشكيل لجنة تحقيق عاجلة في ظروف مقتل المواطن علاء محمد العموري (41 عامًا)، وإصابة أشقاء وأقرباء له، الثلاثاء الماضي، شرق القدس المحتلة، أثناء تنفيذ أمر قضائي.

وأكدت الجبهة في بيان، على مبدأ سيادة القانون واحترامه من قبل المواطنين، مشددةً في الوقت ذاته على ضرورة التزام أجهزة أمن السلطة بمعايير وشروط تنفيذ الأوامر القضائية، بعيدًا عن استخدام العنف أو القمع، ومنع استخدام السلاح تحت أي ذريعة كانت إلا في حالات الطوارئ القصوى.

وقالت الجبهة "إن كرامة المواطن الفلسطيني من كرامة الوطن، ما يستوجب اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان توفير كل مقومات الحياة الكريمة، ووقف الأساليب البوليسية والقمعية بحقه حتى أثناء تنفيذ إجراءات قانونية".

وأضافت "هناك شعور عارم بالغضب لدى شعبنا من عمليات القتل هذه وعدم ثقته بأية مؤسسة رسمية لا تستعيد للإنسان حقوقه وتنصف المظلومين من الطبقات الشعبية".