بلدية غزة تتفقد دورة مدربي ألعاب القوى

غزة / سما /

أصدر المهندس أحمد أبو راس نائب رئيس بلدية غزة, تعليماته لإدارة ملعب اليرموك بخصوص توفير كافة سبل الدعم, لإنجاح دورة المستوى الأول لمدربي ألعاب القوى.

ويستضيف ملعب اليرموك في غزة, الشق العملي لدورة مدربي ألعاب القوى على مدار 5 أيام, وتحرص البلدية على إنجاحها بشتى الطرق.

وأوضح أبو راس, أن البلدية ستبقى دوما في خدمة الرياضة الفلسطينية, ولن تقصر أبدا في سبيل تطوير الكادر البشري.

يشار إلى أنه يشارك في الدورة, العشرات من المدربين بقطاع غزة, وهي الأولى التي ينظمها الاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى هذا الصيف.