ساسولو يدمر حلم إنتر ميلان بتعادل قاتل

وكالات / سما /

خطف ساسولو تعادلاً ثمينًا أمام مستضيفه إنتر ميلان، بنتيجة (3-3)، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، بملعب جوزيبي مياتزا، في إطار منافسات الجولة 27 من الدوري الإيطالي.

أحرز فرانشيسكو كابوتو ودومينيكو بيراردي وجيانجياكومو ماجناني أهداف ساسولو في الدقائق 4، 81 و88.

بينما سجل روميلو لوكاكو من ركلة جزاء، كريستيانو بيراجي وبورخا فاليرو أهداف الإنتر في الدقائق 41، 46 و85.

وبهذا التعادل، رفع إنتر ميلان رصيده إلى 58 نقطة بالمركز الثالث، ليواصل الابتعاد عن المتصدر يوفنتوس (66 نقطة)، فيما رفع ساسولو رصيده إلى 33 نقطة بالمركز الـ12.

مفاجأة البداية

ساسولو بدأ المباراة بشكل قوي، وتمكن في الدقيقة 4 من تسجيل هدف التقدم عن طريق كابوتو، بعد خطأ فادح من رانوكيا مدافع الإنتر، الذي ترك مكانه وترك كابوتو بدون رقابة، لينجح جوريتشيتش في تقديم تمريرة حاسمة على طبق من ذهب لكابوتو الذي وضع الكرة بالشباك.

وأهدر سانشيز فرصة تعديل النتيجة، بعدما ارتقى وقابل عرضية بيراجي من الناحية اليسرى برأسية قوية مرت بجوار القائم الأيمن لكونسيلي.

ومن ركلة حرة من على حدود المنطقة من الناحية اليمنى، كاد بيراجي أن يتعادل للإنتر بعد كرة بينه وبين سانشيز، انتهت بتسديدة بيراجي في المرمى، ليبعدها الحارس كونسيلي بقبضة يده لركنية، في الدقيقة 15.

وحصل إنتر على ركلة جزاء بعد عرقلة سكرينيار داخل المنطقة من قبل بوجا، لينجح لوكاكو في تحويلها إلى هدف التعادل بالدقيقة 41.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، نجح إنتر في إحراز الهدف الثاني، بعد تمريرة سحرية من داخل المنطقة من سانشيز إلى بيراجي الذي توغل وسدد كرة قوية في الشباك.

مع بداية الشوط الثاني، واصل بيراجي تألقه في تسديد الركلات الحرة باتجاه المرمى، وفي الدقيقة 48، سدد ركلة حرة بقدمه اليسرى صاروخ نحو المرمى، تألق فيها حارس ساسولو الذي أبعد الكرة لركنية.

وبعد دقيقتين، حاول جاليارديني تجربة حظه وسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء أبعدها كونسيلي بصعوبة إلى ركنية جديدة.

وأهدر جاليارديني فرصة مضاعفة النتيجة للإنتر برعونة شديدة، بعدما تصدى حارس ساسولو لتسديدة لوكاكو، لترتد إلى جاليارديني داخل منطقة الستة وأمام المرمى الخالي، ليسدد الكرة في العارضة برعونة.

وتمكن بيراردي من معادلة النتيجة لساسولو، في الدقيقة 81، من ركلة جزاء، بعد إصرار آشلي يونج على ارتكاب مخالفة داخل منطقة جزاء فريقه، نجح من خلالها بيراردي من تسجيل ثاني أهداف الضيوف.

وسجل لوكاكو هدفًا ثالثًا للإنتر بالدقيقة 84، إلا أن حكم اللقاء ألغاه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 85، نجح بورخا فاليرو في إضافة هدف ثالث لإنتر ميلان، بعد ركلة حرة نفذها كاندريفا بشكل مباشر في المرمى ليلمسها بورخا ويؤكد على دخولها الشباك.

ووسط أخطاء دفاعية بالجملة من لاعبي الإنتر، تمكن ماجناني من تسجيل هدف التعادل لساسولو بالدقيقة 88، بعدما استغل عرضية أرضية من الناحية اليسرى مرت من بين جميع لاعبي الإنتر لتجدد ماجناني وحده أمام المرمى ويسكنها الشباك.

وفي الدقيقة 93، تلقى سكرينيار مدافع الإنتر، البطاقة الصفراء الثانية له في المباراة، ليحصل على البطاقة الحمراء ويزيد معاناة الإنتر.