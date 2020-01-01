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زيدان: الصراع مع برشلونة مستمر للجولة الأخيرة

الخميس 25 يونيو 2020 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زيدان: الصراع مع برشلونة مستمر للجولة الأخيرة


وكالات / سما /

أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد أن المنافسة على لقب الدوري الإسباني مع برشلونة ستبقى حتى الجولة الأخيرة من المسابقة.

و استعاد ريال مدريد صدارة جدول الليجا من جديد بعدما فاز على فريق ريال مايوركا بهدفين دون رد مساء الأربعاء في ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

و صرح زيدان عقب المباراة لوسائل الإعلام الإسبانية قائلاً ” هذا الصراع مع برشلونة سيبقى حتى اليوم الأخير من عمر المسابقة و الآن علينا أن نرتاح جيداً فهناك العديد من المباريات المتبقية و هو أمر ينطبق على كل الأندية”.

و أضاف مدرب الريال معلقاً على التحكيم ” سيرخيو راموس أجاب بالفعل، لن أقحم نفسي في هذه الفوضى من جديد، لديّ ما يكفيني، أريد فقط التركيز على المباريات ، صعوبة الليجا تكمن في لعب المباريات في وقت قصير و لكنه جمال كرة القدم أيضاً “.

و عن سيرخيو راموس قال ” لقد سجل هدفاً من ضربة حرة بعدما تدرب عدة مرات على ذلك، و على الصعيد الدفاعي كان راموس مهماً كعادته، إنه قائد الفريق و يقودنا دوماً للطريق الصحيح”.

#ريال مدريد #برشلونة #زين الدين زيدان #الدوري الإسباني

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