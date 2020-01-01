ساعات حاسمة في صفقة انتقال آرتور من برشلونة إلى يوفنتوس

وكالات / سما /

ينتظر سوق الانتقالات حدوث أولى صفقاته الكبرى خلال الأيام القليلة القادمة والتي من المتوقع أن تتم بين برشلونة ويوفنتوس.

حيث أن يوفنتوس يتقدم بقوة فيما يخص حسم صفقة انتقال لاعب الوسط البرازيلي آرتور ميلو إلى صفوفه، في الوقت الذي سيرحل به ميراليم بيانيتش إلى كاتالونيا.

وأكدت صحيفة توتو سبورت أن المفاوضات بين الناديين تتقدم وأن الساعات القادمة سوف تقوم حاسمة، ويتم الآن تقييم سعر كل لاعب بين الطرفين.

أكد المصدر ذاته أن يوفنتوس يراهن على البرازيلي آرتور ميلو في كتابة نجاحات مهمة إلى جانب الأوروجوياني رودريجو بينتانكور في خط وسط السيدة العجوز.

بينما قالت صحيفة لاستامبا أن يوفنتوس يستعد لاستقبال نجم البارسا مقابل 80 مليون يورو، وأنه الرجل الذي سيعول عليه البيانكونيري لكتابة التاريخ، بعد أن حصلت إدارة النادي على موافقة المدرب ماورتسيو ساري على رحيل بيانيتش إلى إسبانيا مقابل 70 مليون يورو.