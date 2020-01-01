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ليفربول يُمتع الناظرين برباعية رائعة على حساب كريستال بالاس

الخميس 25 يونيو 2020 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليفربول يُمتع الناظرين برباعية رائعة على حساب كريستال بالاس


وكالات / سما /

حقق فريق ليفربول فوزاً رائعاً على منافسه كريستال بالاس في إطار الجولة 31 من الدوري الإنجليزي التي استضافها ستاد أولد ترافورد، بنتيجة أربعة أهدافٍ دون رد.

كان أرنولد قد افتتح التسجيل للريدز في الدقيقة 23 من ركلة حرة، وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 44 بعد تمريرة رائعة من زميله فابينيو.

وذلك قبل أن يحرز فابينيو أحد أجمل أهداف الموسم في الدقيقة 55، ليُكمل ماني الرباعية بهدفه الرائع بعد  تمريرة حاسمة سحرية من محمد صلاح في الدقيقة 69.

ورفع ليفربول رصيده من النقاط إلى النقطة 86، بفارق 23 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف، وينتظر عشاق الريدز هدية تشيلسي غداً أمام السيتي لإعلان فريقهم بطلاً لهذا الموسم من الدوري الإنجليزي بعد انتظارطويل.

#ليفربول #كريستال بالاس #محمد صلاح

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