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فيديو.. الملكي يعبر مايوركا ويتشبث بصدارة الليجا

الخميس 25 يونيو 2020 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. الملكي يعبر مايوركا ويتشبث بصدارة الليجا


وكالات / سما /

واصل قطار ريال مدريد انطلاقته وحقق الفوز الرابع على التوالي في المباراة الرابعة منذ عودة مسابقة الدوري الإسباني من التوقف بعد جائحة كورونا.

وحقق ريال مدريد الفوز على ريال مايوركا بثنائية نظيفة،  في المواجهة التي تجمع بينهما مساء أمس الأربعاء على ملعب ألفريدو دي ستيفانو ضمن فعاليات الجولة 31 من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز.

سجل فينيسيوس هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 19 من أحداث الشوط الأول، بعد استخلاص للكرة من كارفخال، ووصلت الكرة إلى هازارد الذي قدم تمريرة حاسمة لفينيسيوس، الذي وضع الكرة في الشباك بطريقة رائعة من فوق الحارس “لوب”.

واحتج لاعبو مايوركا وطالبوا حكم المباراة باحتساب مخالفة على كارفخال، لكن تقنية الفيديو أقرت صحة الهدف.

وأضاف القائد سيرجيو راموس الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 56 من الشوط الثاني، سددها بطريقة رائعة في شباك الضيوف.

وعاد الريال إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة، بالتساوي مع الغريم برشلونة مع أفضلية لكتيبة زين الدين زيدان بسبب المواجهات المباشرة.

#ريال مدريد #مايوركا #الليجا #الدوري الاسباني #برشلونة

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