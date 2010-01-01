انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء 0.21% خلال شهر أيار المنصرم

رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، إن أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية سجلت انخفاضا مقداره 0.21% خلال شهر أيار 2020 مقارنة بشهر نيسان 2020، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 105.76 مقارنة بـ105.98 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.41%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.71%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر أيار 2020 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية:

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية انخفاضا مقداره 0.20% خلال شهر أيار 2020 مقارنة بشهر نيسان 2020، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 105.50 مقارنة بـ105.71 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضا مقداره 0.37%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعا نسبته 0.65%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقرارا خلال شهر أيار 2020 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم:

سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية انخفاضا مقداره 0.57% خلال شهر أيار 2020 مقارنة بشهر نيسان 2020، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 103.12 مقارنة بـ103.71 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضا مقداره 0.95%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعا نسبته 0.71%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقرارا خلال شهر أيار 2020 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف إنشاء الطرق:

سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية انخفاضا مقداره 0.31% خلال شهر أيار 2020 مقارنة بشهر نيسان 2020، إذ انخفض الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 108.58 مقارنة بـ108.92 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الأول 2008=100).

سجلت أسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة انخفاضا مقداره 2.65%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضا مقداره 0.45%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعا طفيفا نسبته 0.09%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقرارا خلال شهر أيار 2020 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه:

سجل المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية انخفاضا مقداره 0.32% خلال شهر أيار 2020 مقارنة بشهر نيسان 2020، إذ انخفض المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه إلى 114.23 مقارنة بـ114.60 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).

على مستوى خزانات المياه، سجل الرقم القياسي انخفاضا مقداره 0.94%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 102.62 مقارنة بـ103.60 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).

على مستوى شبكات المياه، سجل الرقم القياسي انخفاضا طفيفا مقداره 0.07%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 119.51 مقارنة بـ119.60 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).

انخفاض طفيف على المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري:

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية انخفاضا طفيفا مقداره 0.03% خلال شهر أيار 2020 مقارنة بشهر نيسان 2020، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 109.73 مقارنة بـ109.77 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون الثاني 2010=100).