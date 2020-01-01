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دبلوماسيون غربيون يحذرون: حرب وشيكة بين إسرائيل وحزب الله في الصيف

الخميس 25 يونيو 2020 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دبلوماسيون غربيون يحذرون: حرب وشيكة بين إسرائيل وحزب الله في الصيف


القدس المحتلة / سما /

حذر دبلوماسيون غربيون، من احتمالية اندلاع حرب وشيكة بين إسرائيل وحزب الله، خلال أشهر الصيف الجاري، بحسب ما ورد في قناة كان العبرية.  
 
ونقلت قناة "كان" العبرية، صباح اليوم الخميس، عن تقارير عربية، أن دبلوماسيون أجانب في بيروت، صرحوا لوسائل إعلامية سعودية، أن "حزب الله بدأ يشعر بالحصار، وسيفعل المستحيل لرفع الحصار".
 
ووفقا لموقع "عكاظ" الإخباري السعودي، قال دبلوماسيون أجانب، إن "هناك احتمالات كبيرة لاندلاع حرب بين إسرائيل وحزب الله قريبا، وأن هذه الحرب ستخلط كل الأوراق".
 
وأضافوا، أن الحرب على الجبهة الشمالية (سوريا لبنان حزب الله)، قد تندلع قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، المزمع عقدها في نوفمبر القادم.
 
ولفتت القناة العبرية، الى أن هذه التقارير، تأتي على خلفية دخول "قانون قيصر الأمريكي"، حيز التنفيذ، والذي يفرض عقوبات مالية واقتصادية على حزب الله.
 
وأشارت قناة كان، الى أن حسن نصر الله، هدد في خطابه الأخير، بقتل كل من يحاول تجويع حزب الله، أو المطالبة بنزع سلاح الحزب.  

#حرب #حزب الله #اسرائيل

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