رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، والحياة الجديدة، والأيام) الصادرة صباح اليوم الخميس، كلمة الرئيس محمود عباس إلى أبناء شعبنا، والتي دعاهم من خلالها لمواجهة خطر كورونا الذي يهدد كل بيت كما وباء الاحتلال.

كما أبرزت الصحف الثلاث خبر هدم الاحتلال ثلاثة منازل في بيت حنينا وبيتونيا وبيت سيرا واصابات خلال مواجهات في فصايل ومخيم قلنديا، ويحكم على الأسير عاصم البرغوثي بأربع مؤبدات.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "القدس":

الرئيس يوعز إلى الحكومة بفرض كافة الاجراءات الوقائية حفاظا على سلامة المواطنين

حزمة مساعدات وبرنامج لتعزيز الصمود في الأغوار

الرئيس: تنفيذ الضم سيترتب عليه تحمل الاحتلال المسؤوليات عن الأرض المحتلة

هدم 3 منازل في رام الله وبيت حنينا واعتداء على مواطنين في أبو ديس والأغوار واصابة شاب بقلنديا

الحكم على الأسير عاصم البرغوثي بالسجن 4 مؤبدات و16 مليون شيقل

اجماع في مجلس الأمن على رفض خطة الضم

1080 مشروعا أوروبيا يوقعون عريضة ضد صفقة القرن والضم

* "الحياة الجديدة":

الرئيس مخاطبا أبناء شعبنا: لنواجه معا خطر كورونا الذي يهدد كل بيت كما وباء الاحتلال ويوعز للحكومة بفرض الاجراءات الوقائية حفاظا على سلامة المواطنين

الرئيس: تنفيذ الضم سيترتب عليه تحمل الاحتلال المسؤوليات عن الأرض المحتلة

159 إصابة جديدة بكورونا وتعليق خطبة وصلاة الجمعة لهذا الاسبوع في المحافظة كافة

رفض دولي في مجلس الأمن لمخطط الضم وتحذيرات من عواقب تنفيذه

البرلمان العربي يؤكد دعمه لقرار الرئيس بقطع كافة أشكال العلاقات مع الاحتلال

اجتماع التنفيذية ومركزية فتح والحكومة في قرية فصايل واشتية يعلن حزمة مساعدات للأغوار

الاحتلال يهدم ثلاثة منازل ويقتلع أشجارا بالضفة

* "الأيام":