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اكتشاف إصابة كورونا لمريض بالمستشفى الوطنى بنابلس واغلاق المشفى بالكامل

الخميس 25 يونيو 2020 09:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اكتشاف إصابة كورونا لمريض بالمستشفى الوطنى بنابلس واغلاق المشفى بالكامل


رام الله / سما /

أعلنت محافظة نابلس عن اكتشاف إصابة جديدة بفيروس كورونا لمريض كان يتلقى العلاج في المستشفى الوطني الحكومي بالمدينة .

وقالت محافظة نابلس في تصريح صحفي مقتضب انه تم تسجيل إصابة جديدة في محافظة نابلس بفيروس كورونا وهو مخالط لمصاب سابق.

واضافت المحافظة ان المريض كان يتلقى العلاج قبل اكتشاف الإصابة في المستشفى الوطني، وان هنالك ترتيبات في المستشفى يشرف عليها فريق متخصص.

واكدت المحافظة ان حالة المصاب الصحية بسبب الإصابة بحاجة إلى متابعة حيث سيتم تحويله إلى المستشفى العسكري.

وقال شهود عيان ان الجهات الأمنية قامت باغلاق المستشفى الوطني اغلاقا كاملا ومنعت الدخول او الخروج منه وتجري عملية تعقيم واسعة وان قرار فتح المستشفى امام المواطنين سيتم اتخاذ قرار فيه خلال الساعات القليلة القادمة.

#فيروس كورونا #مريض #نابلس

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