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جيش الاحتلال يمنح شهادات تقدير لوحدات السايبر بشعبة "أمان" لمهاجمته "بوشهر" الايراني

الخميس 25 يونيو 2020 09:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يمنح شهادات تقدير لوحدات السايبر بشعبة "أمان" لمهاجمته "بوشهر" الايراني


القدس المحتلة / سما /

منح قائد شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أمان، اللواء تامير هايمن، شهادات تقدير لعدد من الوحدات في الشعبة، تقديرا لنجاح هجوم السايبر الأخير على ميناء إيراني.
 
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، صباح اليوم الخميس، أن قائد شعبة الاستخبارات، منح شهادات تقدير لبعض الوحدات الإلكترونية، ووحدات السايبر في شعبة "أمان".
 
وأضافت الصحيفة، أن هايمن شكر وحدات الشعبة، وعلى رأسهم الوحدة 8200، على جهودهم في نجاح هجوم السايبر، الذي استهدف ميناء "الشهيد رجائي" الإيراني، الشهر الماضي.
 
وأشارت الصحيفة العبرية، الى أن هذا الهجوم، جاء ردا على هجوم سايبر إيراني، استهداف منشآت مدنية إسرائيلية، في نيسان/أبريل الماضي.

#اسرائيل #ايران #سايبر #بوشهلر

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