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الصحة : تسجيل 34 حالة جديدة بفيروس كورونا في الخليل ونابلس وبيت لحم

الخميس 25 يونيو 2020 09:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : تسجيل 34 حالة جديدة بفيروس كورونا في الخليل ونابلس وبيت لحم


رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، صباح الخميس، تسجيل 34 إصابة جديدة بفايروس كورونا في محافظات الخليل ونابلس وبيت لحم.

وأوضحت الوزيرة في بيان، إنه وبعد التحديث المسائي يوم أمس، سُجّلت 34 حالة جديدة بفايروس كورونا، بينها 23 إصابة في محافظة الخليل (7 بيت الروش، تفوح 6، الشيوخ 1، مدينة الخليل 2، يطا 2، حلحول 5)، و10 إصابات في بيت لحم، وإصابة في نابلس.

وقالت الوزيرة إن العدد الإجمالي للإصابات وصل 1568، منها 947 حالة نشطة، لافتةً إلى أن عدد الفحوصات التي أجريت في الساعات الـ24 الماضية وصلت 2400 فحص في مختلف المحافظات.

#فيروس كورونا #اصابات #الضفة

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