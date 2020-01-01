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أسعار الدواجن واللحوم اليوم في أسواق غزة

الخميس 25 يونيو 2020 08:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الدواجن واللحوم اليوم في أسواق غزة


غزة / سما /

شهدت أسعار الدجاج والحبش واللحوم في قطاع غزة اليوم الخميس، استقراراً على الأسعار، حيث جاءت أسعاراللحوم والدواجن وملحقاتها اليوم كما هو موضح أدناه.

اللحوم: 

العجل: 36 شيكل

بتلو: 40 شيكل

الضاني: 45 – 50 شيكل

الدواجن:

طبق البيض: 

 8 – 9 شيكل

الدجاج:

1ك = 9 – 10 شيكل

صدر: 22 شيكل

شيش: 22 شيكل

فخد: 11 – 12 شيكل

دبوس: 13 شيكل

جناح: 8 – 9 شيكل

كبدة: 15 شيكل

الحبش:

1ك = 10 شيكل

صدر: 15 شيكل

فخد أنثى بظهر: 12 شيكل

فخد أنثى بدون ظهر: 14 شيكل

فخد ذكر بظهر: 9 شيكل

فخد ذكر بدون ظهر: 12 شيكل

جناح: 9  شيكل

رقاب حبش: 3 ب 10 شيكل

رقاب حبش ذكر: 7 شيكل

#أسعار الدواجن

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