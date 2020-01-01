البيت الأبيض : الرئيس ترامب سيدلي بيانًا مهمًا بشأن قضية الضم

واشنطن / وكالات /

صرحت كايلين كونواي ، كبيرة مستشاري الرئيس الأمريكي ترامب، للصحفيين يوم الخميس بأن الاستعدادات للضم جارية وقالت إن الرئيس سيصدر بياناً هاماً بشأن تطبيق السيادة الإسرائيلية ، والذي من المتوقع البدء به في 1 يوليو ".

واضافت "بالطبع سيدلي الرئيس ببيان ، وقد تحدث عنه في الماضي ، وسأتركه ليعطي بيانا هاما ".وقال كونواي "هناك محادثات جارية حول هذه القضية".

في الوقت نفسه ، ناقش المسؤولون في البيت الأبيض نية إسرائيل في تطبيق السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة وغور الاردن هذا الأسبوع ، بموجب خطة السلام التي وضعها الرئيس ترامب. من ناحية أخرى ، حذر مسؤولون أوروبيون في الأيام الأخيرة من أن العمل الأحادي من جانب إسرائيل في المناطق المتنازع عليها مخالف للقانون الدولي.

وقالت صحيفة يسرائيل اليوم أن هناك تقديرات بأنه قد يكون هناك احتفال في البيت الأبيض ، يحضره رئيس الوزراء نتنياهو ورئيس الوزراء بيني غانتس".