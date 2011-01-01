وفاة مدير المخابرات الأردنية الأسبق فيصل الشوبكي

وكالات

انتقل الى رحمة الله تعالى مساء الاربعاء مدير المخابرات الأردنية الاسبق الفريق اول فيصل جبريل مسلم الشوبكي.



وعين الشوبكي مديرا للمخابرات العامة عام 2011.



والشوبكي التحق بجهاز المخابرات العامة عام 1976 برتبة ملازم ثم خدم في مختلف المواقع داخل جهاز المخابرات حتى عام 2005 حيث رقي الى رتبة لواء، ومن ثم التحق بمجلس الامن الوطني بالديوان الملكي الى أن عين سفيرا فوق العادة ومفوضا في وزارة الخارجية لدى اللمملكة المغربية، الى ان تم تعيينه مديرا للمخابرات العامة.



وتخرج الشوبكي من الجامعة الاردنية عام 1974، ثم حصل على دبلوم دراسات عليا عام 1975.