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شاهد : محمد رمضان ينشر صورة لزوجته بعد السخرية من لونه

الخميس 25 يونيو 2020 07:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد : محمد رمضان ينشر صورة لزوجته بعد السخرية من لونه


القاهرة / وكالات /

بعد نحو أسبوعين من تعليق عنصري، وجهته مشاركة على حساب الممثل المصري، محمد رمضان، بشأن لونه، عاد ونشر صورة زوجته، ليظهر الاختلاف بين لون بشرتيهما.

وكان رمضان أعاد نشر مشاركة على حسابه، قالت صاحبته: "أسود زي أبوه المصيبة ان محدش من عياله في جمال أمهم ولا لونها"، وهو التعليق الذي أثار ضجة وانتقادات واسعة باعتبار أنه عنصري ومسيء.

ورد حينها على التعليق بالقول: "انا فخور بلوني ولون ابويا وأولادي.. اللي ربنا خلقه ومبسوط إن ولادي هيطلعوا ضد العنصرية والدليل إن أمهم وأبوهم لونين مختلفين عن بعض".

#محمد رمضان #فنان #عنصرية
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