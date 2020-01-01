حالة الطقس : اجواء حارة

رام الله / سما /

يتوقع الراصد الجوي أن لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الخميس، بحيث تحوم حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

وتسود أجواء مائلة للبرودة في الصباح مع سحب متفرقة، ثم تتحول الأجواء إلى حارة خلال ساعات الظهر والعصر.

وفي ساعات الليل يسود طقس معتدل عموما ومائل للبرودة قليلا في القمم الجبلية. الرياح تكون شمالية غربية.

في يوم الجمعة، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية والحرارة حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

وتسود أجواء حارة في المناطق السهلية. بينما يسود طقس شديد الحرارة في المناطق الغورية.

ومع ساعات المساء يسود جو لطيف ومنعش خصوصا في المناطق الجبلية. الرياح شمالية غربية بوجه عام مع هبات نشطة أحيانا.

وفي يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية حارة بشكل عام والحرارة أعلى بقليل من المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام، وتسطع الشمس مع سماء زرقاء صافية غالبا.

وتسود أجواء حارة بشكل ملحوظ في المناطق السهلية، بينما يسود طقس شديد الحرارة في المناطق الغورية والبحر الميت.

ومع ساعات المساء يسود طقس معتدل خصوصا في المناطق الجبلية. الرياح شمالية غربية.

في يوم الأحد، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء صيفية حارة بشكل عام نهارا والحرارة حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

وتسود أجواء حارة بشكل ملحوظ في المناطق السهلية، بينما يسود طقس شديد الحرارة في المناطق الغورية والبحر الميت.

ومع ساعات المساء يسود طقس معتدل خصوصا في المناطق الجبلية. الرياح شمالية غربية بوجه عام مع هبات نشطة أحيانا.