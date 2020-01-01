حماس تدعو إلى تحرك دولي جاد لمنع الاحتلال من تنفيذ الضم

غزة / سما /

دعا الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم الدول والمؤسسات الدولية إلى أن تتحرك بشكل جدي وعملي لمنع الاحتلال من تنفيذ مخطط الضم الاستعماري، وأن تأخذ خطوات عملية لمنع الاحتلال من التصرف كدولة خارجة عن القانون.

قال قاسم إن المواقف الرافضة لمخطط الضم الاستعماري للضفة الغربية التي عبرت عنها أطراف إقليمية وأممية في جلسة مجلس الأمن اليوم، هي مواقف مهمة تعكس الإجماع الدولي الرافض لمخطط الضم الاستعماري وعزلة الموقف الأمريكي والصهيوني.

وأكد أن هذه المواقف الإقليمية والدولية الرافضة للضم ستكون أكثر تأثيرا مع تصاعد المقاومة الشاملة لمخطط الضم الاستعماري في الضفة الغربية، وهو ما يتطلب أن تجتمع كل القوى والفصائل الفلسطينية لبلورة صيغة نضالية موحدة يشارك فيها الكل الوطني.