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سفارتنا بالقاهرة تصدر تنويهاً حول تعديل مواعيد الرحلة الثانية لسكان الضفة

الأربعاء 24 يونيو 2020 10:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفارتنا بالقاهرة تصدر تنويهاً حول تعديل مواعيد الرحلة الثانية لسكان الضفة


القاهرة /سما/

أصدرت سفارة فلسطين لدى مصر، مساء اليوم الأربعاء، تنويهاً حول تعديل مواعيد الرحلة الثانية للمسافرين إلى الضفة الغربية صباح يوم غد الخميس.

وقالت السفارة:" وفقا للشركة الناقلة فقد تم تقديم مواعيد إقلاع الطائرة الثانية والذي كان مقررا في تمام الثامنة والثلث ٨:٢٠ صباح الخميس، لتصبح في ذات موعد الطائرة الأولى أي في تمام الثالثة وأربعين دقيقة ٣:٤٠ فجر الخميس ".

وأضافت:" أنه وجب على المسافرين على الطائرة الأولى والثانية التواجد في مطار القاهرة الدولي منذ الساعة الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، وذلك قبل دخول حظر التجوال".

وأشارت إلى قيام الشركة الناقلة بالتواصل مع مسافري الرحلة الثانية لإبلاغهم حول تقديم موعد الإقلاع، وتتمنى السفارة للمواطنين الوصول إلى الوطن وذويهم بالسلامة.

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