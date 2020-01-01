24 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الأردن بينها إصابة محلية

عمان /سما/

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجدّ، واحدة منها محليّة، والبقيّة خارجيّة.

وقال بيان صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، إن الحالات الجديدة هي:19 حالة لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، منهم 13 أردنيا، و6 من جنسيّات أخرى، حيث تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتّبع.

وأضاف أن 4 من بين الحالات لأردنيين قادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر، 1 من السعوديّة، و1 من الكويت، و1 من فلسطين و1 من الإمارات)، بالإضافة إلى حالة في محافظة العاصمة يجري الاستقصاء عنها.

وأكد البيان أن الإصابات المسجلة ترفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 1071 إصابة، فيما سُجِّلت 10 حالات شفاء، وتم إجراء 7518 فحصا مخبريا اليوم، ما يرفع إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 348679 فحصا.