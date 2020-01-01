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محافظ بيت لحم: الأوضاع تنذر بالخطر.. وقد نضطر لاتخاذ إجراءات مشددة في المحافظة

الأربعاء 24 يونيو 2020 07:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ بيت لحم: الأوضاع تنذر بالخطر.. وقد نضطر لاتخاذ إجراءات مشددة في المحافظة


بيت لحم / سما /

قال محافظ بيت لحم كامل حميد، "إننا قد نضطر لاتخاذ إجراءات مشددة في المحافظة، في حال ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا".

وبحسب الوكالة الرسمية، أضاف حميد،  اليوم الأربعاء، إن الأوضاع في المحافظة تنذر بالخطر، في ظل تزايد أعداد الإصابات بالفيروس، كما حدث في مخيم العزة شمالا، مضيفا أن ما يجري الآن يستدعي أن نكون على حذر واستعدادا لاتخاذ مزيد من الإجراءات الوقائية للحد من تفشي الفيروس.

وأشار إلى انه يتم التركيز حاليا على إغلاق المناطق التي ينتشر فيها الفيروس، والتي تظهر فيها حالات مصابة.

وأوضح أن هناك ضرورة لاتخاذ مزيد من الاحتياطات والإجراءات خاصة فيما يتعلق بعمل الفحوصات وانتظار العينات الجديدة التي يجري فحصها، لافتا إلى أن إغلاق مخيمي العزة والدهيشة، وقرية دار صلاح ومنطقة جبل الموالح التي تم فيها حجر 25 عائلة مخالطة وبعض العائلات في بلدة جناته والدوحة، جاء بهدف الحد من انتشار الفيروس.

وجدد المحافظ حميد التأكيد على ضرورة تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بإيقاف المناسبات والافراح والتجمعات، مشيرا الى انه تم تكليف الشرطة بمتابعة الأمر وملاحقة المخالفين.

#كامل حميد #محافظ بيت لحم #كورونا

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