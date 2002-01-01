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الإحتلال يثبت اعتقال المحامي محمود السعدي إدارياً لـ 6 شهور

الأربعاء 24 يونيو 2020 07:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإحتلال يثبت اعتقال المحامي محمود السعدي إدارياً لـ 6 شهور


رام الله / سما /

ثبتت المحكمة العسكرية في عوفر بشكل غيابي، اليوم الاربعاء، الاعتقال الاداري لرجل الأعمال والمحامي الأسير محمود سعيد سليمان السعدي، 41 عاماً ، لمدة 6 شهور منذ إعتقال ، رافضة طلب المحامي بالافراج عنه .

وأفادت عائلة السعدي، ان المحكمة العسكرية عقدت جلسة جديدة في عوفر بغياب الأسير محمود القابع في سجن النقب الصحراوي، للنظر في الاستئناف الذي قدمه ضد قرار تحويله للاعتقال الاداري ، ورغم اعتراف المحكمة وقاضي الاستئناف بـ"ضعف الملف السري" الذي قدمته النيابة العامة، لكنها خضعت لضغوط المخابرات ورفضت إطلاق سراحه أو تخفيض فترة اعتقاله.

ووصفت عائلة السعدي اعتقاله بأنه تعسفي وغير قانوني ، مطالبة باطلاق سراحه فورا ً .

وتعرض محمود السعدي للملاحقة والمطاردة خلال انتفاضة الاقصى باعتباره أحد قادة حركة الجهاد الاسلامي ومقاتليها ، واعتقل خلال معركة مخيم جنين الشهيرة في نيسان 2002، وتعرض للاعتقال مرة أخرى حيث قضى خلف القضبان 8 سنوات، كما واستشهد شقيقيه محمد وعثمان وابناء شقيقته، وبعد تحرره تزوج ورزق بـ 7 أبناء وتخرج من الجامعة العربية الامريكية بشهادة القانون.

#اعتقال اداري

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